Vaiolo delle scimmie: Oms, non è minaccia preoccupante per la salute (Di domenica 26 giugno 2022) Il Vaiolo delle scimmie è una minaccia alla salute la cui evoluzione è preoccupante, ma che al momento non ha raggiunto lo stadio di un'emergenza sanitaria globale, ha affermato il DG L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 giugno 2022) Ilè unaallala cui evoluzione è, ma che al momento non ha raggiunto lo stadio di un'emergenza sanitaria globale, ha affermato il DG L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Vaiolo delle scimmie: Oms, non è minaccia preoccupante per la salute - FabioInnocent10 : @ProfMBassetti o vai, ci mancava solo il vaiolo delle scimmie, porannoi. Senti anticipaci subito a quali terribili… - govision_ : @SADIComic @CottarelliCPI Guarda che adesso prendi il vaiolo delle scimmie...?????? - infoitsalute : Organizzazione mondiale della sanità: ' Il vaiolo delle scimmie non è emergenza sanitaria'. - zazoomblog : Vaiolo delle scimmie l’Oms: «Al momento non si tratta di un’emergenza sanitaria ma è necessario proseguire con i mo… -