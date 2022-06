Uomini e Donne: Ex Corteggiatrice Parteciperà A Miss Mondo! (Di domenica 26 giugno 2022) Uomini e Donne: Vanessa Spoto, ex Corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, ha annunciato sui suoi social che prenderà parte alla celebre gara di Miss Mondo, nel corso del prossimo mese… A Uomini e Donne, capita spesso che corteggiatrici e troniste diventino, con il passare del tempo, modelle, influencer o persino attrici. Questo è stato il caso di Vanessa Spoto, che lo scorso anno fu scelta da Massimiliano Mollicone. L’ex Corteggiatrice prenderà parte all’importante concorso di Miss Mondo. È stata lei stessa ad annunciare questa notizia che potrebbe dare una vera svolta alla sua carriera. Uomini e Donne: Vanessa Spoto annuncia la partecipazione a Miss Mondo! Vanessa Spoto è ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 26 giugno 2022): Vanessa Spoto, exdel dating show di Maria De Filippi, ha annunciato sui suoi social che prenderà parte alla celebre gara diMondo, nel corso del prossimo mese… A, capita spesso che corteggiatrici e troniste diventino, con il passare del tempo, modelle, influencer o persino attrici. Questo è stato il caso di Vanessa Spoto, che lo scorso anno fu scelta da Massimiliano Mollicone. L’exprenderà parte all’importante concorso diMondo. È stata lei stessa ad annunciare questa notizia che potrebbe dare una vera svolta alla sua carriera.: Vanessa Spoto annuncia la partecipazione aVanessa Spoto è ...

