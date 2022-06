Ucraina | Sunday Times | “A ottobre Johnson inviterà Zelensky”

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Il primo ministro britannico Borisavrebbe in programma di invitare il presidente ucraino Volodymyrin Gran Bretagna a. Lo riporta il. Secondo quanto riferisce il giornale, è attualmente allo studio la possibilità di organizzare un incontro trae la regina Elisabetta II d’Inghilterra. Inoltre, il leader ucraino dovrebbe partecipare al congresso del partito conservatore a Birmingham. Secondo gli autori dell’articolo, con l’aiuto della visita diil primo ministro britannico spera di aumentare il proprio rating, che è in costante calo nel Paese. Allo stesso tempo, ilnon esclude che il presidente dell’non lascerà Kiev se il ...

Adnkronos

