Ucraina | sindaco Severodonetsk | Città interamente occupata dai russi | Putin | Forniremo altri missili alla Bielorussia

Pubblicità

_Nico_Piro_ : sempre che intanto il conflitto non si ampli territorialmente (Kaliningrad è possibile scintilla) e non si arrivi a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il sindaco di Severdonetsk: i russi hanno il 'totale controllo' della città. I separatisti filo-Mosca: oc… - MediasetTgcom24 : Sindaco Severodonetsk: 'Città interamente occupata dai russi' #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - nestquotidiano : Ucraina, Kiev ancora sotto attacco. Sindaco “Persone sotto le macerie” - IlModeratoreWeb : Ucraina, Kiev ancora sotto attacco. Sindaco “Persone sotto le macerie” - -

'Ci sono persone sotto le macerie', ha scritto ildi Kiev sul proprio canale Telegram. L'riconquisterà tutte le città che ha perso finora dopo l'invasione russa, compresa ...Anche Severodonetsk è caduta in mano nemica: la ritirata. Nel mentre la città di Severodonetsk è totalmente in mano russa , come annunciato dalOleksandr Stryuk, spiegando che non è ...KIEV – Alcune esplosioni sono state sentite all’alba a Kiev. L’attacco è avvenuto alle 6.30 locali. Il Kiev Independent parla di tre deflagrazioni mentre secondo quanto riportato sui social le esplosi ...Il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, ha fatto sapere che le esplosioni sono state udite nel distretto di Shevchenkivskyi. I soccorritori sono subito giunti sul posto anche se, al ...