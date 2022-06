Traffico Roma del 26-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeper allenamenti per un mese precedente incidente sulla Pontina tra Tor de’ Cenci via di Decima in direzione fuoriprudenza per un veicolo fermo sulla galleria Giovanni XXIII in direzione della Pineta Sacchetti all’altezza di via Cortina d’Ampezzo incidente Ancora Lido di Ostia in via dei Bragozzi all’altezza di corso di Genova altro incidente in via Capitan Consalvo vicino Viale Ginnasi incidente in via del Fosso di Dragoncello all’altezza di via Ostiense procedere con prudenza manifestazione dalle 17:30 in piazza dell’esquilino nell’area compresa tra via Cavour e nobili sono possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante fino alle 19 per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara dormire Buon viaggio un ...