Superlega, Ceferin: "Progetto è morto" (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Progetto della Superlega "è morto". Così il presidente Uefa Aleksander Ceferin che non teme che un'azione legale possa rilanciare la Super League proposta da una dozzina di club in tutta Europa. "Qualunque sia la decisione del tribunale, non cambia nulla: il Progetto è morto perché nessuno vuole essere coinvolto", ha detto alla Gazzetta dello Sport il 54enne Ceferin. Real Madrid, Barcellona e Juventus continuano a perseguire l'idea, ma gli altri nove club, tra cui Manchester United e Liverpool dall'Inghilterra, hanno gettato la spugna, almeno ufficialmente.

