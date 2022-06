Non va tutto bene: l’Italia (e Draghi) alla canna del gas (Di domenica 26 giugno 2022) Super Mario ancora non lo sa ma è alla canna del gas: politicamente, e per via degli approvvigionamenti, dopo il no incassato in Europa sul ‘price cap’ del gas. “Sette piccoli indiani” Politicamente perché c’è il grande rischio che si ripeta il thriller del Quirinale: ormai siamo a “sette piccoli indiani”, l’ultimo dei quali Di Maio, che assieme ai vari Renzi, Sala, Brugnaro, Toti, Quagliarello, Lupi, stanno cercando di presentarsi alle elezioni con la scritta “Draghi Premier” sotto al simbolo. Un’indicazione inequivocabile ma nella realtà solo uno specchietto per le allodole. Il capo del Governo, il cui maggior pregio-difetto è la ritrosia, dovrebbe tenersi alla larga da quelli che continuano a “nominarlo” invano, soprattutto visti i precedenti. Tuttavia forse ciò avviene perché, come lui stesso dice ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 giugno 2022) Super Mario ancora non lo sa ma èdel gas: politicamente, e per via degli approvvigionamenti, dopo il no incassato in Europa sul ‘price cap’ del gas. “Sette piccoli indiani” Politicamente perché c’è il grande rischio che si ripeta il thriller del Quirinale: ormai siamo a “sette piccoli indiani”, l’ultimo dei quali Di Maio, che assieme ai vari Renzi, Sala, Brugnaro, Toti, Quagliarello, Lupi, stanno cercando di presentarsi alle elezioni con la scritta “Premier” sotto al simbolo. Un’indicazione inequivocabile ma nella realtà solo uno specchietto per le allodole. Il capo del Governo, il cui maggior pregio-difetto è la ritrosia, dovrebbe tenersilarga da quelli che continuano a “nominarlo” invano, sopratvisti i precedenti. Tuttavia forse ciò avviene perché, come lui stesso dice ...

