Johnson a Macron | No a negoziato ora Invertire la rotta della guerra

Borised Emmanuelvedono una possibilità di 'invertire il corso' della guerra in Ucraina Il price cap è sul tavolo della discussione del G7. Washington avrebbe interesse a un tetto sul ...Siamo al 122esimo giorno di guerra in Ucraina. Severodonetsk è persa, con lei quel che resta del Lugansk ucraino. Le truppe di Mosca sono in città, l'hanno occupata da più di 48 ore. L'hanno presa ...Boris Johnson, ha mostrato interesse per l'idea francese di creare una Comunità politica europea più ampia al di fuori dell'Ue durante il bilaterale con il presidente francese, Emmanuel Macron ...World leaders at the G7 Summit agreed to ban gold exports from Russia, at a G7 meeting designed to take fresh concerted action to deplete Moscow's war chest.