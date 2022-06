Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis torna sul set? Arriva la proposta di una nota soap (Di domenica 26 giugno 2022) La finale dell’Isola dei Famosi è vicinissima e i bookmakers sono certi che sarà Nicolas Vaporidis a trionfare. L’attenzione, tuttavia, non è solo rivolta all’ultima puntata del reality, ma anche a cosa attende i naufraghi finalisti una volta tornati in Italia. A quanto pare, l’attore romano avrebbe incuriosito i vertici di una nota soap italiana. Stiamo parlando di Un Posto al Sole, la quale starebbe preparando il cast per la nuova stagione televisiva. Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis ai ferri corti Dopo aver fatto infuriare l'amico Luca Daffré con alcune sue dichiarazioni, Maria Laura ha litigato anche con l'amica ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 giugno 2022) La finale dell’deiè vicinissima e i bookmakers sono certi che saràa trionfare. L’attenzione, tuttavia, non è solo rivolta all’ultima puntata del reality, ma anche a cosa attende i naufraghi finalisti una voltati in Italia. A quanto pare, l’attore romano avrebbe incuriosito i vertici di unaitaliana. Stiamo parlando di Un Posto al Sole, la quale starebbe preparando il cast per la nuova stagione televisiva.dei, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis ai ferri corti Dopo aver fatto infuriare l'amico Luca Daffré con alcune sue dichiarazioni, Maria Laura ha litigato anche con l'amica ...

