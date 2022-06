Inter, CorSport: l’accordo con Dybala dovrà attendere qualche cessione (Di domenica 26 giugno 2022) L’arrivo a parametro zero di Paulo Dybala all’Inter dovrà attendere. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe infatti dato priorità al ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. Al momento dunque il reparto offensivo dell’Inter è sovraffollato e Dybala faticherebbe a trovare spazio. Ora i nerazzurri si dovranno concentrare soprattutto sulle cessioni, probabilmente quelle di Sanchez e Dzeko. Marotta però non vuole lasciarsi scappare il bomber argentino, uno dei suoi giocatori preferiti fin dai tempi della Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) L’arrivo a parametro zero di Pauloall’. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe infatti dato priorità al ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. Al momento dunque il reparto offensivo dell’è sovraffollato efaticherebbe a trovare spazio. Ora i nerazzurri si dovranno concentrare soprattutto sulle cessioni, probabilmente quelle di Sanchez e Dzeko. Marotta però non vuole lasciarsi scappare il bomber argentino, uno dei suoi giocatori preferiti fin dai tempi della Juventus. SportFace.

