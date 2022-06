Incidente su A7 per auto contromano, 2 morti e 3 feriti (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ due morti e tre feriti, tra i quali un bambino, il bilancio di un Incidente avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A7 Milano-Genova in provincia di Pavia. A causare lo scontro sarebbe stata un’auto che viaggiava contromano. L’Incidente, avvenuto tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, ha coinvolto tre veicoli. Al lavoro per ricostruire la dinamica sono ora gli agenti della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pavia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ duee tre, tra i quali un bambino, il bilancio di unavvenuto questo pomeriggio sull’strada A7 Milano-Genova in provincia di Pavia. A causare lo scontro sarebbe stata un’che viaggiava. L’, avvenuto tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, ha coinvolto tre veicoli. Al lavoro per ricostruire la dinamica sono ora gli agenti della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pavia. L'articolo proviene da Italia Sera.

