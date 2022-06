Incidente A14 | muoiono padre e figlia in Puglia

(Di domenica 26 giugno 2022) Prosegue la scia di sangue su strade ed autostrade italiane. E arriva dallala notizia di un tragico evento in cui si sono contate due morti.stradale A14, impatto fatale nel tratto tra San Severo e Foggia Nella notte tra sabato 25 giugno e domenica 26 due persone sono decedute in un impatto fatale avvenuto sulla autostrada A14. A perdere la vita, nel tratto tra San Severo e Foggia,. Nella circostanza ad essere coinvolte nei fatti sono state due auto che, in base alle prime ricostruzioni emerse, procedevano nello stesso senso di marcia. In seguito allo scontro una delle due vetture sarebbe finita la di fuori della carreggiata, interrompendo la propria marcia all'interno di un canale. Sul luogo dell'accaduto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i due ...

