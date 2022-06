Il problema della Sardegna con le locuste (Di domenica 26 giugno 2022) Dal 2019 gli agricoltori della provincia di Nuoro subiscono grossi danni e finora si è fatto poco per evitarlo Leggi su ilpost (Di domenica 26 giugno 2022) Dal 2019 gli agricoltoriprovincia di Nuoro subiscono grossi danni e finora si è fatto poco per evitarlo

Pubblicità

fanpage : Il problema principale è sempre lo stesso. Manca il personale e, invece di tagliare gli sprechi e gestire in manier… - GiovaQuez : 'L'UE rimedi al blocco del transito da Kaliningrad o la Russia avrà le mani libere per risolvere il problema in alt… - marattin : La mia intervista di stamani a Repubblica. I tanti leader - o aspiranti tali - della nuova area liberal-democratica… - EnfantProdige : RT @jan_novantuno: Il problema più grande di Obi-Wan Kenobi è la scrittura. E su questo non ci sono dubbi. Più della metà degli episodi non… - jan_novantuno : Il problema più grande di Obi-Wan Kenobi è la scrittura. E su questo non ci sono dubbi. Più della metà degli episod… -