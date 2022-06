GF Vip | Sophie Codegoni e Alessandro Basciano contro Jessica | reazione furiosa

Pubblicità

Adriancoma9966 : @basciagonixever @Sophie_codegoni @Giusepp60443835 Essere in ritardo ( se non troppo) è da veri VIP. ?????????? - Tiziana24054247 : Gf Vip 6, una fan pubblica un collage su Alessandro Basciano e Jessica Selassié: la piccata reazione di Sophie Code… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il collage di Basciano che bacia Jessica: l'ira di Sophie Codegoni, 'Pagliaccia' - infoitcultura : Gf Vip 6, un collage su Alessandro e Jessica scatena Sophie Codegoni - infoitcultura : GF Vip, il collage di Basciano che bacia Jessica: l’ira di Sophie Codegoni -

ComingSoon.it

Su Twitter si è scatenata l 'ira dell'ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista del Grande FratelloCodegoni. Un utente ha postato un collage immortalando Alessandro Basciano, fidanzato diconosciuto proprio nella Casa del Gf, e Jessica Selassiè che ha condiviso con loro l'...Dopodiché Soleil e Gianluca sono stati avvistati insieme a Ibiza, mentre erano in dolce compagnia con la coppia nata al Grande fratello6,Codegoni e Alessandro Basciano. Il che ha ... Grande Fratello Vip: Valeria Pasciuti nel cast Chi è la madre di Sophie Codegoni Ha postato un’immagine del Grande Fratello Vip 6 in cui si vedono Jessica Selassiè e Alessandro Basciano molto vicini, come se stessero per baciarsi anche se non è mai successo. L’ex tronista e ...Una foto di un utente che ha immortalato Alessandro Basciano e Jessica Selassié insieme, ha fatto infuriare Sophie Codegoni e l'amicizia tra le ex protagoniste del Grande Fratello Vip sembra ormai giu ...