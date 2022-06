G7, il bilaterale fra Emmanuel Macron e Boris Johnson (Di domenica 26 giugno 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson si incontrano per un incontro bilaterale al vertice del G7 in Germania. 26 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Il presidente francesee il primo ministro britannicosi incontrano per un incontroal vertice del G7 in Germania. 26 giugno 2022

Pubblicità

ISIN_Nucleare : Al via in #Svizzera nono incontro della Commissione Italo Svizzera-CIS per cooperazione in materia #nucleare. Al me… - BluDiChina : @LaBombetta76 @Greenlights1908 @sisifo080 @QLexPipiens @Alacantdevega @F77709261 @icspleit @Jo_fer7… -