Capitana | mia capitana

(Di domenica 26 giugno 2022) È appena uscito su Disney Plus Ms Marvel, quale migliore occasione per parlare quindi Captain Marvel, che in qualche modo ne è sorella maggiore? Ricordo che quando è uscito il film, anche un po’ prima, quando cioè erano usciti i primi frame video, le prime indiscrezioni, aveva fatto scalpore il fatto che Captain Marvel fosse una donna, Brie Larson. In realtà chi conosce il mondo Marvel avrebbe dovuto saperlo, perché già nei comics Carol Danvers era appunto Carlo Danvers, una donna, e lo era da circa cinquant’anni, donna divenuta Captain Marvell quando Mar-Vell, un soldato Kree mandato sulla Terra per conquistarla e presto disertore, allleato con umani e Avengers, le passerà, senza neanche volerlo, i suoi poteri, trasformandola quindi in Vers, e quindi in Captain Marvel, poco prima di morire. Certo, in origine, parliamo degli anni trenta, Captain Marvel era un uomo, Billy Batson, ...