Beautiful anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio: Liam torna a casa (Di domenica 26 giugno 2022) La soap opera Beautiful torna da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio alle 13,40 su Canale 5 con nuovi emozionanti episodi. Scopriamo insieme le trame giorno per giorno. Lunedì 27 giugno Liam è talmente felice di aver fatto pace con Hope, che corre dal padre per condividere con lui la bella notizia. Al posto del padre, trova invece Baker che sta indagando sull'omicidio di Vinny. Liam è stato messo a confronto con le domande scomode di Baker. Martedì 28 giugno Baker interroga Liam davanti a Bill e mette alle strette il ragazzo, ma lui non si lascia scappare nulla. Nel frattempo Zoe chiede a Quinn di andare a casa di Carter per cercare di convincerlo a darle un'altra possibilità. Mercoledì 29 ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 26 giugno 2022) La soap operada lunedì 27a domenica 3alle 13,40 su Canale 5 con nuovi emozionanti episodi. Scopriamo insieme le trame giorno per giorno. Lunedì 27è talmente felice di aver fatto pace con Hope, che corre dal padre per condividere con lui la bella notizia. Al posto del padre, trova invece Baker che sta indagando sull'omicidio di Vinny.è stato messo a confronto con le domande scomode di Baker. Martedì 28Baker interrogadavanti a Bill e mette alle strette il ragazzo, ma lui non si lascia scappare nulla. Nel frattempo Zoe chiede a Quinn di andare adi Carter per cercare di convincerlo a darle un'altra possibilità. Mercoledì 29 ...

