Alex intervistato da Lorella Cuccarini rivela | ‘Amici è una concentrazione di emozioni al limite estremo’

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 giugno 2022), già confermata per Amici 22 in qualità di professoressa, ha avviato un nuovo progetto per il web dal titolo ‘Dimmi di te’ che prevede interviste a diversi personaggi del piccolo schermo (compresi gli ex alunni del talent show targato Canale 5). Il primo a raccontarsi ai microfoni della ‘Più amata dagli italiani’ è statoWyse. Il giovane e talentuoso cantante si è soffermato nel parlare dei rapporti instaurati all’interno della scuola, soffermandosi soprattutto su Cosmary e Luigi Strangis. Il percorso del cantante nella scuola di Amiciè unadial: hato, ricordando alla professoressa i momenti più significativi che ha vissuto all’interno ...