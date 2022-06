Aborto Usa, arresti e proteste contro la scelta della Corte suprema (Di domenica 26 giugno 2022) di cancellare il diritto costituzionale all’Aborto La scelta della Corte suprema degli Stati Uniti di abolire il diritto costituzionale all’Aborto sta scatenando proteste e manifestazioni nelle maggiori città degli Stati Uniti. In alcuni casi, le proteste sono state accompagnate da azioni forti. È il caso di due persone, le quali sono state arrestate a Washington per aver lanciato vernice sul cancello della Corte suprema. Sono state annunciate proteste a oltranza tutti i giorni. A New York è prevista un’altra grande manifestazione alla quale parteciperà anche il rappresentante dell’ala più a sinistra dei democratici, Alexandria Ocasio-Cortez. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 giugno 2022) di cancellare il diritto costituzionale all’Ladegli Stati Uniti di abolire il diritto costituzionale all’sta scatenandoe manifestazioni nelle maggiori città degli Stati Uniti. In alcuni casi, lesono state accompagnate da azioni forti. È il caso di due persone, le quali sono state arrestate a Washington per aver lanciato vernice sul cancello. Sono state annunciatea oltranza tutti i giorni. A New York è prevista un’altra grande manifestazione alla quale parteciperà anche il rappresentante dell’ala più a sinistra dei democratici, Alexandria Ocasio-z. Leggi anche: ...

