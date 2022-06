Aborto, in Italia un tasso tra i più bassi al mondo: tutti i numeri (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo l'ultima Relazione del ministro della Salute al Parlamento (relativa al 2020), nel nostro Paese quell’anno le interruzioni volontarie di gravidanza sono state poco più di 66mila, il 9,3% in meno rispetto al 2019 e circa un quarto rispetto al picco massimo di 234mila registrato nel 1983. Il tasso di abortività è di 5,4 ogni mille donne tra i 15 e i 49 anni. In lieve calo la quota di ginecologi obiettori Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo l'ultima Relazione del ministro della Salute al Parlamento (relativa al 2020), nel nostro Paese quell’anno le interruzioni volontarie di gravidanza sono state poco più di 66mila, il 9,3% in meno rispetto al 2019 e circa un quarto rispetto al picco massimo di 234mila registrato nel 1983. Ildi abortività è di 5,4 ogni mille donne tra i 15 e i 49 anni. In lieve calo la quota di ginecologi obiettori

