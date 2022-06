Ultime Notizie – Alessandria, corpo carbonizzato in auto: c’è un fermo (Di sabato 25 giugno 2022) corpo carbonizzato in un auto ad Alessandria. Fermato un uomo che, durante l’interrogatorio, riferiscono i carabinieri in una nota, avrebbe confessato il delitto. Le dichiarazioni sono state rese in relazione alla morte dell’ex insegnante ultra settantenne, scomparsa lunedì nell’alessandrino. L’uomo, si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Alessandria, “ha agevolato anche il sequestro di ulteriori reperti“. I reati contestati sono omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere. Già oggi è prevista l’udienza di convalida del fermo disposto dalla procura di Alessandria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022)in unad. Fermato un uomo che, durante l’interrogatorio, riferiscono i carabinieri in una nota, avrebbe confessato il delitto. Le dichiarazioni sono state rese in relazione alla morte dell’ex insegnante ultra settantenne, scomparsa lunedì nell’alessandrino. L’uomo, si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di, “ha agevolato anche il sequestro di ulteriori reperti“. I reati contestati sono omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere. Già oggi è prevista l’udienza di convalida deldisposto dalla procura di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

