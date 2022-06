Ugl Autonomie Locali | “Gravi carenze di organico nella Polizia Locale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La segreteria provinciale UGL, in una nota inviata ad ANCI regionale e alla prefettura, segnala la grave carenza degli organici dellain provincia di Benevento, a seguito dei pensionamenti in quota 100 e di altre fattispecie. La situazione relativa alla sicurezza percepita appare foriera di disagio, specie nei comuni più grandi come Airola, Montesarchio, San Giorgio del Sannio e Telese Terme, dove, purtroppo, sono noti i disagi della cosiddetta “malamovida”, che si abbinano, talvolta, a situazioni più rilevanti di disagio. Sarebbe opportuno in sede prefettizia censire gli organici attuali per avere contezza della inadeguatezza di corpi e servizi. Pertanto urge attuare nei vari comuni un reclutamento non più rinviabile. “Certamente l’autonomia dei singoli enti e inviolabile ma la questione del ...