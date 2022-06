Uccisa a colpi di mattarello | fermato il compagno In casa il figlio di 6 mesi

(Di sabato 25 giugno 2022) Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, madre di un bimbo di sei. È successo questa mattina verso le 8.30 in via Rastelli a Bellariva di Rimini. Secondo le testimonianze dei vicini, ...

Pubblicità

fanpage : L’inchiesta dell’ONU: “I colpi che hanno ucciso Abu Akleh e ferito il suo collega Ali Sammoudi provenivano dalle fo… - bepino19 : RT @PiramideRossa: #Femminicidio a Rimini, 33enne uccisa dal compagno a colpi di mattarello - la Repubblica - periodiciweb : RIMINI UCCISA DAL COMPAGNO A COLPI DI MATTARELLO - cesarebrogi1 : RT @PiramideRossa: #Femminicidio a Rimini, 33enne uccisa dal compagno a colpi di mattarello - la Repubblica - PiramideRossa : #Femminicidio a Rimini, 33enne uccisa dal compagno a colpi di mattarello - la Repubblica -

Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, madre di un bimbo di sei mesi. È successo questa mattina verso le 8.30 in via Rastelli a Bellariva di Rimini. Secondo le testimonianze dei vicini, ...RIMINI.condi mattarello alla testa e con una o più coltellate alla gola. Sarebbe morta così la 32enne, originaria di Roma, ritrovata senza vita attorno alle 8.30 in un appartamento di via ...Rimini, 25 giu. (LaPresse) - Una donna di 32 anni questa mattina è stata uccisa dal suo ex compagno con dei colpi di mattarello alla testa e più coltellate ...Il 47enne ha anche accoltellato alla gola la donna, che da una settimana lo aveva lasciato. Alla base del gesto, una discussione relativa alla gestione del figlio di pochi mesi ...