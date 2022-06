Sidney Lumet | i 98 anni del compianto grande regista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 giugno 2022) Oggiavrebbe compiuto 98. Scomparso nel 2011,ha segnato il mondo del cinema con i suoi film dalla forte carica civile e dalimpatto morale per i quali ha avuto diverse nomination agli Oscar, un Golden Globe e un Orso d’oro a Berlino “Per me il linguaggio è fondamentale. Ma ciò che mi entusiasma in un film non è fare una dichiarazione politica. Preferisco farla emergere dall’umanità dei personaggi. Come accade nella vita reale.” Una frase questa diche svela un segreto importante dei suoi film. I suoi infatti sono lungometraggi che raccontano e criticano complesse dinamiche sociali arrivando in maniera fortissima allo spettatore. Un cinema troppo spesso sottovalutato e non riconosciuto come avrebbe meritato. Basti ...