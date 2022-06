Nuoto, Mondiali 2022: numeri e statistiche da record per l’Italia. Il confronto con Gwangju 2019 parla chiaro (Di sabato 25 giugno 2022) I numeri parlano chiaro. Spesso si usa questa espressione per voler dimostrare qualcosa che si ritiene inattaccabile e incontrovertibile. Le statistiche, infatti, certificano come e quanto la Nazionale italiana di Nuoto guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, in ogni competizione a cui abbia preso parte dal 2017 in avanti sia stata capace di realizzare dei primati. La rassegna mondiale a Budapest (Ungheria), infatti, ha confermato questa tendenza. Se è vero che nel 2019, a Gwangju (Corea del Sud), la distribuzione era stata 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi, specificatamente alla pratica in piscina tra le corsie, qui si è andati decisamente oltre. Il computo è infatti di 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi, con record nel numero di vittorie, podi e anche ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Ino. Spesso si usa questa espressione per voler dimostrare qualcosa che si ritiene inattaccabile e incontrovertibile. Le, infatti, certificano come e quanto la Nazionale italiana diguidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, in ogni competizione a cui abbia preso parte dal 2017 in avanti sia stata capace di realizzare dei primati. La rassegna mondiale a Budapest (Ungheria), infatti, ha confermato questa tendenza. Se è vero che nel, a(Corea del Sud), la distribuzione era stata 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi, specificatamente alla pratica in piscina tra le corsie, qui si è andati decisamente oltre. Il computo è infatti di 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi, connel numero di vittorie, podi e anche ...

sportface2016 : +++NON SVEGLIATECIIII: ITALIA MEDAGLIA D'ORO NELLA STAFFETTA MISTA MASCHILE. CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO, MIRESSI… - Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - marcoranieri72 : RT @matteosalvinimi: Straordinari gli azzurri ai mondiali di nuoto: oro nella steffatta 4x100 mista e stessa medaglia anche per Gregorio Pa… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI BUDAPEST, THOMAS CECCON BRONZO NEI 500 DORSO Azzurro sul podio dopo la squalifica di Ress (USA) #Sky… -