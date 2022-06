MotoGP, gara 26 giugno: orario, programma GP Olanda, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 25 giugno 2022) Quest’oggi è il giorno delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP e del primo atto della MotoE, il tutto valido per il Gran Premio d’Olanda 2022 presso il circuito di Assen. Primi punti in palio per il Motomondiale versione elettrica, mentre si delinea la griglia di partenza per le tre categorie precedentemente citate, ma iniziamo a proiettarci verso le gare di domani. Tanta incertezza riguardo alle condizioni metereologiche che potrebbero rendere ostica la corsa per i piloti ma, al tempo stesso, renderla ancora più equilibrata e avvincente, con dei colpi di scena che potrebbero comportare un improvviso ribaltamento della situazione. Sale dunque l’attesa per tutti gli appassionati per assistere alle gare in programma domani 26 giugno a partire dalle ore 11:00, orario in cui partirà la Moto3, per poi ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Quest’oggi è il giorno delle qualifiche di Moto3, Moto2 ee del primo atto della MotoE, il tutto valido per il Gran Premio d’2022 presso il circuito di Assen. Primi punti in palio per il Motomondiale versione elettrica, mentre si delinea la griglia di partenza per le tre categorie precedentemente citate, ma iniziamo a proiettarci verso le gare di domani. Tanta incertezza riguardo alle condizioni metereologiche che potrebbero rendere ostica la corsa per i piloti ma, al tempo stesso, renderla ancora più equilibrata e avvincente, con dei colpi di scena che potrebbero comportare un improvviso ribaltamento della situazione. Sale dunque l’attesa per tutti gli appassionati per assistere alle gare indomani 26a partire dalle ore 11:00,in cui partirà la Moto3, per poi ...

