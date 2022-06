Milan | su De Ketelaere spunta il Leeds in caso di partenza di Raphina

(Di sabato 25 giugno 2022) Un altro obiettivo del mercato delnel mirino di un altro club. Si tratta di De, su cui è piombato ilDopo Renato Sanches e Botman, adesso ildeve preoccuparsi anche di De. Secondo quanto riportato da The Athletic, ilha puntato il calciatore del Bruges indidi, calciatore che piace sia al Barcellona che all’Arsenal e che porterebbe aluna cifra attorno ai 60 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

