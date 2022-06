Luduan Reloaded ai Campionati Mondiali ORC a Porto Cervo

(Di sabato 25 giugno 2022) Dopo il 3 posto in Croazia a Sebenico nel 2019, per la seconda voltapartecipa aidi vela di altura ain classe A.con il suo armatore timoniere corre per i colori del Circolo della Vela Bari, ed ha come sponsor anche tecnologico Planetek Italia, una delle più importanti aziende spaziali pugliesi.al Mondiale Orc: “Navigazione complessa e avversari impegnativi” “Quello scelto per questiè un campo di regata molto adatto alla nostra barca, ciononostante abbiamo avversari molto impegnativi, e la navigazione tra queste isole è molto complessa – commenta Giovanni Sylos Labini -. Le tecnologie spaziali messe a ...

Sempre in classifica Regata il Gruppo 1 che racchiude le classi A e B vede in testa ' Be Wild ' seguita da ' Morgan V ' Swan 42 di Nicola De Gemmis (CC Barion) e da '' GS46 B di ...Tra i premiati eccellenti di Polignano a mare per il 2021 spiccano Saverio Ricco con "Excellent" (LNI Brindisi) e Giovanni Sylos Labini (CV Bari) con "" rispettivamente primo e secondo ... “LUDUAN RELOADED” AI CAMPIONATI MONDIALI DI VELA DI ALTURA A PORTO CERVO IN CLASSE A Dopo il 3 posto in Croazia a Sebenico nel 2019, per la seconda volta "Luduan Reloaded" partecipa ai Campionati Mondiali ...