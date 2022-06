Killer in azione all’Oslo Pride, due morti e 19 feriti. Panico in città, fermato un sospetto (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone uccise e 19 ferite. Questo il bilancio di una sparatoria avvenuta nelle scorse ore a Oslo. Panico in un locale nel centro della città, il London Pub, frequentato da gay. Oggi è in programma l’Oslo Pride. La polizia ha confermato l’arresto di un sospetto nei pressi del luogo della sparatoria, senza fornire indicazioni sull’identità. Tre persone sono gravemente ferite, 19 in tutto hanno ricevuto assistenza medica. La sparatoria all’Oslo Pride Non sono state fornite indicazioni sul possibile movente. Tutti gli indizi fanno pensare a un autore solitario, ha detto il portavoce della polizia, Tore Barstad, citato dalla Nrk, secondo cui sono almeno tre le scene del crimine. Oltre al London Pub, a Tv2 Barstad ha parlato anche di feriti tra un fast ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone uccise e 19 ferite. Questo il bilancio di una sparatoria avvenuta nelle scorse ore a Oslo.in un locale nel centro della, il London Pub, frequentato da gay. Oggi è in programma l’Oslo. La polizia ha conl’arresto di unnei pressi del luogo della sparatoria, senza fornire indicazioni sull’identità. Tre persone sono gravemente ferite, 19 in tutto hanno ricevuto assistenza medica. La sparatoriaNon sono state fornite indicazioni sul possibile movente. Tutti gli indizi fanno pensare a un autore solitario, ha detto il portavoce della polizia, Tore Barstad, citato dalla Nrk, secondo cui sono almeno tre le scene del crimine. Oltre al London Pub, a Tv2 Barstad ha parlato anche ditra un fast ...

