Inter, un club di Serie A piomba su Pinamonti: pronti 15 milioni! (Di sabato 25 giugno 2022) Andrea Pinamonti è tra i giovani più cercati in questa sessione estiva di calciomercato in Serie A. Dopo un'ottima stagione all'Empoli, fra qualche giorno scadrà il prestito e l'Inter è pronta a fare cassa. Tra i club Interessati all'attaccante ci sono: la neo-promossa Monza di Berlusconi e Galliani, la Salernitana, l'Atalanta e la Fiorentina. Qualche giorno fa, l'amministratore delegato dei brianzoli è stato nella sede dell'Inter e all'uscita aveva dichiarato: "Pinamonti? Non abbiamo… niente, oggi stiamo zitti". Andrea Pinamonti Empoli Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta è pronta ad offrire 15 milioni per la punta e ora tutto dipende dalla volontà del giocatore.

