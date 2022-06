Inter, contatto con Dybala: chiesti 10 giorni (Di sabato 25 giugno 2022) L’Inter vuole Paulo Dybala e Paulo Dybala vuole l’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra non ha abbandonato la pista che porta all’argentino. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un altro contatto fra le parti in cui è stato ribadito l’Interesse. Ma serve tempo. Dieci giorni, in particolare. Un periodo chiesto all’entourage del giocatore per valutare le offerte in arrivo per Dzeko e Correa e per risolvere la questione buonuscita per Sanchez. L’Inter deve fare posto in attacco, poi ci sarà l’affondo per Dybala. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) L’vuole Pauloe Paulovuole l’. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra non ha abbandonato la pista che porta all’argentino. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un altrofra le parti in cui è stato ribadito l’esse. Ma serve tempo. Dieci, in particolare. Un periodo chiesto all’entourage del giocatore per valutare le offerte in arrivo per Dzeko e Correa e per risolvere la questione buonuscita per Sanchez. L’deve fare posto in attacco, poi ci sarà l’affondo per. SportFace.

Pubblicità

Corriere : Dybala tenta il Milan: primo contatto (ma l’Inter resta avanti). Cosa sta succedendo - SkySport : ULTIM'ORA INTER PRIMO CONTATTO COL CHELSEA PER L'AFFARE LUKAKU: APPUNTAMENTO POSITIVO, SI LAVORA SULLE CIFRE DEL PR… - SkySport : #Lukaku, contatto positivo tra #Inter e #Chelsea: e c'è il principio di accordo per #Asllani… - Inter_1908___ : RT @AmalaTV_: GdS - #Dybala, L’#Inter non molla! Altro contatto, il club nerazzurro conferma l’interesse, chiede soltanto il tempo di chiu… - Inter_1908___ : RT @AmalaTV_: Pedullà - #Dybala è rimasto in stretto contatto con Zanetti, la sua scelta l’ha fatta e non ha fretta. Cambierebbe idea solta… -