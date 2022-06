Il nuoto italiano è talmente forte che argento e bronzo di Pilato e Ceccon sembrano delusioni (Di sabato 25 giugno 2022) Strana serata ai Mondiali di Budapest di nuoto. L’Italia conquista una medaglia d’argento e una di bronzo eppure ha raggiunto livello talmente alto che in entrambi i casi si respira un po’ di delusione. Nei 50 rana femminili, Benedetta Pilato è arrivata seconda alle spalle della lituana Ruta Meilutyte (29?70). La tarantina, primatista del mondo, ha nuotato in 29 e 80. Al traguardo ai microfoni Rai è stata brava a sdrammatizzare e a godersi il successo. Ha 17 anni e ha vinto un argento e un oro (nei 1oo rana) ai Mondiali. Ieri aveva rilasciato dichiarazioni su quanto le prestazioni femminili possano essere condizionate dal ciclo mestruale. Il bronzo è stato conquistato da Ceccon sui 50 dorso. In un primo momento è arrivato quarto, poi ha goduto della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) Strana serata ai Mondiali di Budapest di. L’Italia conquista una medaglia d’e una dieppure ha raggiunto livelloalto che in entrambi i casi si respira un po’ di delusione. Nei 50 rana femminili, Benedettaè arrivata seconda alle spalle della lituana Ruta Meilutyte (29?70). La tarantina, primatista del mondo, ha nuotato in 29 e 80. Al traguardo ai microfoni Rai è stata brava a sdrammatizzare e a godersi il successo. Ha 17 anni e ha vinto une un oro (nei 1oo rana) ai Mondiali. Ieri aveva rilasciato dichiarazioni su quanto le prestazioni femminili possano essere condizionate dal ciclo mestruale. Ilè stato conquistato dasui 50 dorso. In un primo momento è arrivato quarto, poi ha goduto della ...

