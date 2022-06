Gregorio Paltrinieri risorge come l’Araba Fenice: Campione del Mondo al cubo e fa tremare il record di Sun Yang (Di sabato 25 giugno 2022) Caro Greg, ti avevamo decisamente sottovalutato. Alzi la mano chi, dopo il quarto posto negli 800 stile libero ai Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria), avrebbe puntato su di lui per il successo iridato nei 1500 sl, distanza nella quale Paltrinieri si impose nel 2015 e nel 2017 a livello mondiale. Il carpigiano ha fatto saltare il banco perché l’unico modo per battere quegli “animali”, usando le sue stesse parole ai microfoni della Rai, era quello di creare effetti speciali. Ci sono stati, perché la partenza è stata folgorante e l’azzurro si è potuto produrre nella tipologia di gara che predilige maggiormente, ovvero quello dell’uomo in fuga. come il compianto Marco Pantani che partiva in salita e nessuno poteva reggere il suo ritmo, così Paltrinieri ha fatto nella piscina della Duna Arena, accumulando un vantaggio quasi imbarazzante ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Caro Greg, ti avevamo decisamente sottovalutato. Alzi la mano chi, dopo il quarto posto negli 800 stile libero ai Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria), avrebbe puntato su di lui per il successo iridato nei 1500 sl, distanza nella qualesi impose nel 2015 e nel 2017 a livello mondiale. Il carpigiano ha fatto saltare il banco perché l’unico modo per battere quegli “animali”, usando le sue stesse parole ai microfoni della Rai, era quello di creare effetti speciali. Ci sono stati, perché la partenza è stata folgorante e l’azzurro si è potuto produrre nella tipologia di gara che predilige maggiormente, ovvero quello dell’uomo in fuga.il compianto Marco Pantani che partiva in salita e nessuno poteva reggere il suo ritmo, cosìha fatto nella piscina della Duna Arena, accumulando un vantaggio quasi imbarazzante ...

