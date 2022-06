Ginnastica, quando gareggia l’Italia ai Giochi del Mediterraneo? Programma, orari e come vedere le Fate (Di sabato 25 giugno 2022) l’Italia della Ginnastica artistica sarà grande protagonista ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 26 giugno al 3 giugno. Le Fate scenderanno in pedana già nella giornata di apertura, pronte a disputare la gara a squadre che vale anche come qualificazione alle varie finali individuali. Le azzurre vanno a caccia della medaglia d’oro, partendo con tutti i favori del pronostico. L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 26 giugno. Asia D’Amato e Martina Maggio sono le due all-arounder e saranno impegnate su tutti gli attrezzi. Giorgia Villa salirà esclusivamente sulle parallele asimmetriche e alla trave, Angela Andreoli punta a esprimersi al meglio tra volteggio, staggi e 10 cm, mentre Alice D’Amato si esalterà tra tavola, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)dellaartistica sarà grande protagonista aidel2022, competizione multisportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 26 giugno al 3 giugno. Lescenderanno in pedana già nella giornata di apertura, pronte a disputare la gara a squadre che vale anchequalificazione alle varie finali individuali. Le azzurre vanno a caccia della medaglia d’oro, partendo con tutti i favori del pronostico. L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 26 giugno. Asia D’Amato e Martina Maggio sono le due all-arounder e saranno impegnate su tutti gli attrezzi. Giorgia Villa salirà esclusivamente sulle parallele asimmetriche e alla trave, Angela Andreoli punta a esprimersi al meglio tra volteggio, staggi e 10 cm, mentre Alice D’Amato si esalterà tra tavola, ...

Pubblicità

cruelnarcissist : questa cosa che in italia la ginnastica artistica non se la cagano MAI e non trasmettono mai un cazzo se non quando… - Prossen : ho preparato la torta dì omelette per mamma, come faceva lei quando ero bambino io. Le ho chiesto se era contenta e… - lisa__lisah : RT @latestachefuma: Alle superiori quando avevo paura di gravidanze nell’ora di ginnastica mi tiravo la palla medica sulla pancia - njrlouiss : RT @latestachefuma: Alle superiori quando avevo paura di gravidanze nell’ora di ginnastica mi tiravo la palla medica sulla pancia - latestachefuma : Alle superiori quando avevo paura di gravidanze nell’ora di ginnastica mi tiravo la palla medica sulla pancia -