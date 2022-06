Dieci colazioni memorabili da fare in hotel

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 giugno 2022) Un caffè e via. Preso in piedi, davanti al bancone, senza nemmeno darsi il tempo di sedersi o di leggere un giornale. Per molti Italiani la colazione nella quotidianità non è altro che questo. Poco importa se i nutrizionisti ci dicono che è il pasto più importante della giornata. Ancora meno importa se sappiamo che resteremo di cattivo umore e insoddisfatti per le ore successive. Una colazione più tranquilla e abbondante ci porterebbe via tempo prezioso. Ma in vacanza no. In vacanza tutto è diverso. Quando ci svegliamo in un bell’albergo, in un posto dove abbiamo sognato a lungo di andare, lontano dal traffico e dal lavoro, tutto è più tranquillo e rilassato. Dormiamo più a lungo, ci svegliamo con un sorriso, indugiamo a guardare il panorama fuori dalla finestra, e pregustiamo una goduriosa colazione. Uno sterminato buffet ci attende, oppure ordiniamo in camera un cestino pieno di cose ...