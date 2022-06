Covid, Speranza: "Chi è contagiato deve stare a casa in isolamento" (Di sabato 25 giugno 2022) Il ministro della Salute: 'I più fragili devono essere tutelati sempre, e la campagna di vaccinazione ripartirà con i richiami ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 giugno 2022) Il ministro della Salute: 'I più fragili devono essere tutelati sempre, e la campagna di vaccinazione ripartirà con i richiami ...

Pubblicità

nzingaretti : Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori s… - GRETA1SGARBO : RT @EnricoAllevi: Un amico oggi RICOVERATO per un 'incidente stradale', fatto 'TAMPONE'come da prassi e risultato'POSITIVO'...ora fa parte… - lc71488535 : RT @RaiNews: 'I più fragili devono essere tutelati sempre, e la campagna di vaccinazione ripartirà con i richiami autunnali, coinvolgendo i… - Piergiulio58 : Covid, Speranza: 'Chi è contagiato deve stare a casa in isolamento'. - mludodc : RT @noitre32: Speranza si è preso il Covid indossando 24/24 la mascherina, ora per ripicca, obbliga tutti a rimettere la mascherina così, t… -