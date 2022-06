Cosa fare quando il vostro volo viene cancellato o subisce un ritardo a causa di uno sciopero? (Di sabato 25 giugno 2022) Lo sciopero, che coinvolga il personale aeroportuale o quello di volo, è spesso causa di disservizi, come ad esempio la cancellazione dei voli o i ritardi aerei per la riprogrammazione dei voli. In questi casi, occorre capire se il passeggero ha diritto ad essere ristorato di tutti i danni subiti a causa dello sciopero ovvero se lo stesso possa escludere del tutto la responsabilità del vettore. In passato lo sciopero rientrava nel novero delle c.d. circostanze eccezionali, per cui il vettore non era ritenuto responsabile dei disagi subiti dai passeggeri che, di conseguenza, non avevano diritto alla compensazione pecuniaria in base alla tratta percorsa. Ad oggi la giurisprudenza ha intrapreso un orientamento diverso. Infatti già dal 2018, la Corte di giustizia europea (sentenza ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Lo, che coinvolga il personale aeroportuale o quello di, è spessodi disservizi, come ad esempio la cancellazione dei voli o i ritardi aerei per la riprogrammazione dei voli. In questi casi, occorre capire se il passeggero ha diritto ad essere ristorato di tutti i danni subiti adelloovvero se lo stesso possa escludere del tutto la responsabilità del vettore. In passato lorientrava nel novero delle c.d. circostanze eccezionali, per cui il vettore non era ritenuto responsabile dei disagi subiti dai passeggeri che, di conseguenza, non avevano diritto alla compensazione pecuniaria in base alla tratta percorsa. Ad oggi la giurisprudenza ha intrapreso un orientamento diverso. Infatti già dal 2018, la Corte di giustizia europea (sentenza ...

Pubblicità

mariocalabresi : La Corte suprema americana ha eliminato il diritto per una donna di interrompere la gravidanza. Ogni Stato potrà de… - vannisantoni : Cosa succederà dopo che la Corte Suprema USA ha letteralmente reso illegale l'aborto (notare che molti stati hanno… - francescocosta : Cosa si può fare? La cosa più semplice: una legge. È sempre stato anomalo che un diritto così importante fosse sanc… - magub5 : RT @boni_castellane: Chiamano 'proibizione' una cosa che se la maggioranza è d'accordo si può fare. La sinistra... - fabiogiannetti : @ZanAlessandro Per come avete trasformato la società, regredire l’unica cosa buona da fare. Ti spiego meglio, perch… -