Calcio: Di Maria, 'la Juve è interessata a me e sto riflettendo, la Roma non mi interessa' (Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. - (Adnkronos) - "La Juve è il club più grande d'Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia". E' la reazione di Angel Di Maria, obiettivo di mercato del club bianconero, intervistato da Espn nel programma 'Playroom', vestito con una maglia dei Detroit Pistons, quando gli è stata fatta vedere una maglia della Juventus. Di fronte a quella della Roma il 'Fideo' ha detto: "No, questa non mi interessa". Il 34enne argentino ha anche parlato del Barcellona. ""È una delle migliori squadre al mondo. Ci ho sempre giocato contro nei momenti in cui era fortissima, è un club dove mi sarebbe piaciuto giocare".

