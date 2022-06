**Atletica: Assoluti, Jacobs vince la batteria dei 100 metri in 10"17** (Di sabato 25 giugno 2022) Rieti, 25 giu. - (Adnkronos) - Marcell Jacobs vince la seconda batteria dei 100 metri ai campionati italiani Assoluti di Rieti. Il due volte oro olimpico di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100 si impone in 10"17 davanti a Filippo Tortu (10"26). Alle 20.35 andrà in scena la finale. Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Rieti, 25 giu. - (Adnkronos) - Marcellla secondadei 100ai campionati italianidi Rieti. Il due volte oro olimpico di Tokyo nei 100e nella staffetta 4x100 si impone in 10"17 davanti a Filippo Tortu (10"26). Alle 20.35 andrà in scena la finale.

