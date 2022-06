Usa, Corte Suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) WASHINGTON (ITALPRESS) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la storica sentenza Roe contro Wade, che stabililiva fin dal 1973 il diritto costituzionale all'aborto negli Stati Uniti sin dal 1973.Si tratta di un “terremoto costituzionale” che avrà conseguenze sugli anni a venire ed è destinato a provocare roventi polemichee e soprattutto a spaccare ulteriormente l'America, provocando rivolte e proteste da parte delle donne.La controversa, ma attesa sentenza conferisce ai singoli stati il potere di stabilire le proprie leggi sull'aborto.Quasi la metà degli stati potrebbe mettere al bando o limitare severamente l'aborto a seguito della decisione della Corte Suprema. Altri stati prevedono di mantenere regole più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) WASHINGTON (ITALPRESS) – Ladegli Stati Uniti ha ribaltato la storicaRoe contro Wade, che stabililiva fin dal 1973 ilcostituzionale all'negli Stati Uniti sin dal 1973.Si tratta di un “terremoto costituzionale” che avrà conseguenze sugli anni a venire ed è destinato a provocare roventi polemichee e soprattutto a spaccare ulteriormente l'America, provocando rivolte e proteste da parte delle donne.La controversa, ma attesaconferisce ai singoli stati il potere di stabilire le proprie leggi sull'.Quasi la metà degli stati potrebbe mettere al bando o limitare severamente l'a seguito della decisione della. Altri stati prevedono di mantenere regole più ...

