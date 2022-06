Ultime Notizie Roma del 24-06-2022 ore 07:10 (Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Venerdì 24 giugno Buongiorno da Francesco Vitale il Consiglio Europeo dato formalmente via libera alla concessione al Ucraina e Moldavia di paesi candidati all’ingresso nell’Unione Europea sulla base delle raccomandazioni della commissione luce verde anche la prospettiva Europea per la Giorgia è un momento unico e storico il futuro del Ucraina e in Unione Europea quale aggiunge la svolta È stata da visita di draghi Macron è sciolto il cremino avverte la pace con chi è solo alle nostre condizioni arrivano i lanciarazzi americani imars mentre gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare ulteriori 450 milioni di dollari nei militari all’ucraina il riferimento al Price CAP entra nell’ultima versione della bozza di conclusioni del Consiglio Europeo pressing di Draghi sui partner chiede ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Venerdì 24 giugno Buongiorno da Francesco Vitale il Consiglio Europeo dato formalmente via libera alla concessione al Ucraina e Moldavia di paesi candidati all’ingresso nell’Unione Europea sulla base delle raccomandazioni della commissione luce verde anche la prospettiva Europea per la Giorgia è un momento unico e storico il futuro del Ucraina e in Unione Europea quale aggiunge la svolta È stata da visita di draghi Macron è sciolto il cremino avverte la pace con chi è solo alle nostre condizioni arrivano i lanciarazzi americani imars mentre gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare ulteriori 450 milioni di dollari nei militari all’ucraina il riferimento al Price CAP entra nell’ultima versione della bozza di conclusioni del Consiglio Europeo pressing di Draghi sui partner chiede ...

