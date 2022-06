RISING SUN: Info & Match annunciati “Flashes Of a New Era” (Di venerdì 24 giugno 2022) Le Info e i Match annunciati per “Flashes Of a New Era”, in programma Sabato 25 Giugno a Pero (MI): RSWP Flashes Of a New EraSabato 25 Giugno – Pero (MI)Palazzetto dello Sport – Via Papa Giovanni XXIII Inizio Ore 17.30 – Biglietti Online QUI Match annunciati: – Alessandro Corleone difende l’RSWP World Title contro Andy Manero, Doblone e Nick Wave;– Emanuel El Gringo difende il SIW Genesis Title contro A.B Knight e Dave Atlas;– I Party Hard Inc (Jesse Jones & Trevis Montana) difendono gli RSWP Tag Team Title contro i Party Hard Inc (RIOT & ???);– AKIRA affronta LJ Cleary;– Nico Inverardi affronta Ivan Blake;– Adriano affronta Steve McKee in un Last Man Standing Match;– Swan affronta ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 giugno 2022) Lee iper “Of a New Era”, in programma Sabato 25 Giugno a Pero (MI): RSWPOf a New EraSabato 25 Giugno – Pero (MI)Palazzetto dello Sport – Via Papa Giovanni XXIII Inizio Ore 17.30 – Biglietti Online QUI: – Alessandro Corleone difende l’RSWP World Title contro Andy Manero, Doblone e Nick Wave;– Emanuel El Gringo difende il SIW Genesis Title contro A.B Knight e Dave Atlas;– I Party Hard Inc (Jesse Jones; Trevis Montana) difendono gli RSWP Tag Team Title contro i Party Hard Inc (RIOT; ???);– AKIRA affronta LJ Cleary;– Nico Inverardi affronta Ivan Blake;– Adriano affronta Steve McKee in un Last Man Standing;– Swan affronta ...

shadesofmari : @hollysTWpoetry sun: scorpio moon: aquarius rising: taurus mercury: scorpio venus: scorpio mars: virgo - brittany_yyyyy : @hollysTWpoetry Sun: Scorpio Moon: Gemini Rising: Virgo Mercury: Sagittarius Venus: Capricorn Mars: Capricorn ???? - TSOWrestling : Tutti i match in programma per Flashes of a New Era, prossimo evento della #RisingSun! #TSOW // #TSOS - Admirallyndsey : @hollysTWpoetry sun: Libra moon: Aries rising: Taurus mercury: Scorpio venus: Scorpio mars: Leo - DivineKay__ : @hollysTWpoetry Sun: Gemini Moon: Scorpio Rising: Capricorn Mercury: Cancer Venus: Gemini Mars: Gemini -

Rising Sun Flashes of a New Era - Card dell'evento The Shield Of Wrestling Rising Sun Flashes of a New Era – Card dell’evento Tutti i match in programma a Flashes of a New Era, prossimo evento della Rising Sun Wrestling Promotion in programma il 25 Giugno. Francesco Akira campione in NJPW: le reazioni dall’Italia La grande serie di elogi e complimenti di alcune realtà italiane verso Francesco Akira, primo italiano a vincere un titolo in New Japan Pro-Wrestling. Tutti i match in programma a Flashes of a New Era, prossimo evento della Rising Sun Wrestling Promotion in programma il 25 Giugno.La grande serie di elogi e complimenti di alcune realtà italiane verso Francesco Akira, primo italiano a vincere un titolo in New Japan Pro-Wrestling.