Riforma del PASM, Di Matteo (F.I.):«La polemica sulla nomina del Direttore è surreale. Da nove anni c’è un Direttore senza i titoli richiesti» (Di venerdì 24 giugno 2022) Per Alfonso Di Matteo Consigliere azzurro del Municipio 4 di Milano e Consulente tecnico per la stesura del PdL 218 «È solo una questione politica. Le questioni tecniche sollevate non sono decise dalla governance del Parco Agricolo Sud Milano» Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 24 giugno 2022) Per Alfonso DiConsigliere azzurro del Municipio 4 di Milano e Consulente tecnico per la stesura del PdL 218 «È solo una questione politica. Le questioni tecniche sollevate non sono decise dalla governance del Parco Agricolo Sud Milano»

Pubblicità

ricpuglisi : 'La sinistra riparta dalla riforma del catasto dei biliardini' - robersperanza : Con la pubblicazione in gazzetta del decreto di riforma dell’assistenza territoriale tutti gli obiettivi del PNRR S… - AlbertoBagnai : Col collega Caliendo discutiamo il “se, quando e come di una riforma annunciata” (quella della giustizia tributaria… - ariolele : RT @AlbertoBagnai: Col collega Caliendo discutiamo il “se, quando e come di una riforma annunciata” (quella della giustizia tributaria) all… - vinnix63 : RT @AlekosPrete: Onore e fedeltà. Il nostalgismo nel messaggio agli studenti di Marco Ugo Filisetti, direttore dell’Ufficio scolastico regi… -