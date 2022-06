P.De Luca, con Boccia in Campania scelta di grande forza (Di venerdì 24 giugno 2022) “Si riparte dalle migliori energie che abbiamo in questo territorio attraverso il coordinamento di Francesco Boccia che e’ una delle figure piu’ autorevoli che abbiamo oggi nella segreteria nazionale del partito, quindi e’ una scelta di grande forza, di grande attenzione al territorio della Campania”. A dirlo Piero De Luca, vicepresidente del PD alla Camera, a margine della presentazione della Festa del mare e del Premio Charlot a Palazzo di Citta’, a SALERNO, in merito all’assunzione di Boccia dell’incarico di commissario del Partito Democratico della Campania. “Il PD regionale campano – ha spiegato l’on. De Luca – ha prodotto in questi anni risultati importanti, abbiamo recuperato e vinto, alle scorse tornate ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 giugno 2022) “Si riparte dalle migliori energie che abbiamo in questo territorio attraverso il coordinamento di Francescoche e’ una delle figure piu’ autorevoli che abbiamo oggi nella segreteria nazionale del partito, quindi e’ unadi, diattenzione al territorio della”. A dirlo Piero De, vicepresidente del PD alla Camera, a margine della presentazione della Festa del mare e del Premio Charlot a Palazzo di Citta’, a SALERNO, in merito all’assunzione didell’incarico di commissario del Partito Democratico della. “Il PD regionale campano – ha spiegato l’on. De– ha prodotto in questi anni risultati importanti, abbiamo recuperato e vinto, alle scorse tornate ...

