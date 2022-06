Napoli, rivoluzione a centrocampo: tanti nomi in lista (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembra ci sia aria di cambiamenti in casa Napoli: il club campano starebbe lavorando sul mercato in entrata, in particolare sul rinforzo del centrocampo. Come riportato in mattinata dalla Gazzetta Dello Sport, il d.s. Giuntoli si starebbe già muovendo per portare al Napoli i rinforzi giusti per mister Spalletti, visto anche la concreta possibilità che gli azzurri debbano prossimamente privarsi di Demme e Fabian Ruiz. Giuntoli Napoli Serie A Per i possibili sostituti sarebbero trapelati i primi nomi: si tengono d’occhio sicuramente Nathian Nandez del Cagliari, poco intenzionato a voler rimanere ai sardi dopo la retrocessione in Serie B, e Jordan Veretout; il centrocampista transalpino è in uscita dalla Roma. Nathian Nandez Cagliari Non si escludono poi i profili di Adrien Tameze, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembra ci sia aria di cambiamenti in casa: il club campano starebbe lavorando sul mercato in entrata, in particolare sul rinforzo del. Come riportato in mattinata dalla Gazzetta Dello Sport, il d.s. Giuntoli si starebbe già muovendo per portare ali rinforzi giusti per mister Spalletti, visto anche la concreta possibilità che gli azzurri debbano prossimamente privarsi di Demme e Fabian Ruiz. GiuntoliSerie A Per i possibili sostituti sarebbero trapelati i primi: si tengono d’occhio sicuramente Nathian Nandez del Cagliari, poco intenzionato a voler rimanere ai sardi dopo la retrocessione in Serie B, e Jordan Veretout; il centrocampista transalpino è in uscita dalla Roma. Nathian Nandez Cagliari Non si escludono poi i profili di Adrien Tameze, ...

