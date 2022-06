MotoGp, Olanda 2022, Vinales: “Anche qui siamo stati solidi” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il pilota dell’Aprilia, Maverick Vinales, ha parlato dopo il settimo posto in combinata nelle FP2 del Gran Premio d’Olanda 2022 di MotoGp. Ecco le sue parole: “siamo partiti dalla base del Sachsenring e Anche qui siamo stati solidi, in top-10 sia sull’asciutto che sul bagnato. Mi sono sentito molto bene nelle FP2 quando la pista si è asciugata, è chiaro che dobbiamo ancora migliorare ma la Aprilia ha dei punti forti importanti. Anche nella migliore sessione non abbiamo potuto spingere al massimo perché la pista non era perfettamente asciutta, mi piacerebbe poterlo fare domani”. Soltanto 21esimo invece Lorenzo Savadori, ecco le sue parole: “Non c’è male, stiamo continuando il nostro lavoro specialmente nella delibera ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Il pilota dell’Aprilia, Maverick, ha parlato dopo il settimo posto in combinata nelle FP2 del Gran Premio d’di. Ecco le sue parole: “partiti dalla base del Sachsenring equi, in top-10 sia sull’asciutto che sul bagnato. Mi sono sentito molto bene nelle FP2 quando la pista si è asciugata, è chiaro che dobbiamo ancora migliorare ma la Aprilia ha dei punti forti importanti.nella migliore sessione non abbiamo potuto spingere al massimo perché la pista non era perfettamente asciutta, mi piacerebbe poterlo fare domani”. Soltanto 21esimo invece Lorenzo Savadori, ecco le sue parole: “Non c’è male, stiamo continuando il nostro lavoro specialmente nella delibera ...

