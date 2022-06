Monza, trattativa per un giocatore della Juventus (Di venerdì 24 giugno 2022) Luca Pellegrini, potrebbe accasarsi a titolo definitivo al Monza. Nel incontro di ieri tra la dirigenza della Juve e quella dei brianzoli si... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Luca Pellegrini, potrebbe accasarsi a titolo definitivo al. Nel incontro di ieri tra la dirigenzaJuve e quella dei brianzoli si...

Pubblicità

sportli26181512 : Monza, trattativa per un giocatore della Juventus: Luca Pellegrini, potrebbe accasarsi a titolo definitivo al Monza… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ??@FabrizioRomano: “Pinamonti, trattativa che procede col Monza. Tra club non ci sono problemi, va trovato l’accordo con il… - _ElPrincipe22 : RT @InterHubOff: ??@FabrizioRomano: “Pinamonti, trattativa che procede col Monza. Tra club non ci sono problemi, va trovato l’accordo con il… - ilpodsport : #Calciomercato Il Monza vuole Villar e Borja Mayoral: trattativa con Roma e Real Madrid #ilpodsport - infoitsport : Monza, trattativa in chiusura per Andrea Carboni: al Cagliari 4,5 milioni più bonus -