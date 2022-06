Milan, Pioli: “Abbiamo voglia di rimetterci in gioco dopo lo Scudetto” (Di venerdì 24 giugno 2022) A margine della presentazione del calendario di Serie A 2022/2023, il tecnico Campione d’Italia Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco le parole dell’allenatore del Milan: “Inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni. Non è importante chi affronteremo, farà la differenza il livello di consapevolezza e la voglia di rimetterci sempre in gioco, dopo una stagione esaltante per la vittoria dello Scudetto e per l’amore che ci è stato dimostrato da ogni parte del mondo. L’obiettivo è crescere. Non vediamo l’ora di ricominciare!”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) A margine della presentazione del calendario di Serie A 2022/2023, il tecnico Campione d’Italia Stefanoha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco le parole dell’allenatore del: “Inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni. Non è importante chi affronteremo, farà la differenza il livello di consapevolezza e ladisempre inuna stagione esaltante per la vittoria delloe per l’amore che ci è stato dimostrato da ogni parte del mondo. L’obiettivo è crescere. Non vediamo l’ora di ricominciare!”. SportFace.

Pubblicità

Gazzetta_it : Pioli: 'Io mai così milanista. Non vedo l'ora di difendere il titolo' #Milan - calciomercatoit : #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato - PBPcalcio : Molto bella questa frase di #Pioli a @Gazzetta_it , forse spiega un po’ il segreto del suo #Milan: “Le vacanze più… - sportface2016 : #Milan, #Pioli: “Abbiamo voglia di rimetterci in gioco dopo lo #Scudetto” - gilnar76 : Tonali: «L’importanza di ripartire da Pioli mi ha dato sicurezza e un aiuto» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -