IMG RTXM-2200 | Imagination lancia la sua prima CPU RISC-V embedded

tuttoteK

Imagination Technologies (qui per maggiori informazioni sull’azienda) annuncia IMG RTXM-2200, la sua prima CPU RISC-V embedded in tempo reale. Una soluzione embedded a 32 bit altamente scalabile. Ricc ...Imagination Technologies has announced the IMG RTXM-2200, the company’s first real-time embedded RISC-V CPU. A highly scalable, feature-rich, 32-bit embedded solution with a flexible design for a wide ...