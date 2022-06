Il Covid non molla, allarme Iss: salgono Rt a 1,07, incidenza, ricoveri. I dati del monitoraggio in 5 punti (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Covid non molla la presa. Anzi, attraverso le sue ultime sotto-varianti, rialza la testa. Lo testimonia oggi un report dell’Iss che registra contagi e ricoveri e che, soprattutto, evidenzia numeri in aumento su tutti i fronti: dall’indice Rt ai ricoveri. Dunque, secondo le rilevazioni dell’Istituto desunte dal monitoraggio settimanale sull’andamento del coronavirus in Italia, sono in aumento terapie intensive e occupazione nei reparti ordinari. In particolare, del resto, secondo l’ultimo rapporto Oms continua l’avanzata della sotto-variante Omicron 5, che una grande incidenza avrebbe su questa scalata vero una recrudescenza della pandemia. Covid, dall’Rt ai ricoveri, passando per il dato dell’incidenza settimanale: il report Iss in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilnonla presa. Anzi, attraverso le sue ultime sotto-varianti, rialza la testa. Lo testimonia oggi un report dell’Iss che registra contagi ee che, soprattutto, evidenzia numeri in aumento su tutti i fronti: dall’indice Rt ai. Dunque, secondo le rilevazioni dell’Istituto desunte dalsettimanale sull’andamento del coronavirus in Italia, sono in aumento terapie intensive e occupazione nei reparti ordinari. In particolare, del resto, secondo l’ultimo rapporto Oms continua l’avanzata della sotto-variante Omicron 5, che una grandeavrebbe su questa scalata vero una recrudescenza della pandemia., dall’Rt ai, passando per il dato dell’settimanale: il report Iss in ...

